Pôle Emploi : opération 48h pour l'emploi les 6 et 7 avril

Proposer des solutions aux demandeurs d’emploi comme aux entreprises : c'est un des objectifs de de l'opération 48h pour l’emploi qu'organise Pôle Emploi les 6 et 7 avril. Pour créer les conditions de la rencontre directe entre recruteurs et candidats sont prévus des forums de recrutements, des sessions de job dating, des ateliers, des rencontres ou encore des présentations de métiers pour faire découvrir des secteurs porteurs ou innovants. Durant ces deux journées, une soixantaine d’évènements aura lieu partout en région Paca, dans un souci permanent de proximité et d’adéquation avec les besoins du territoire. Dans les Alpes-Maritimes ce sont ainsi neuf événements qui sont proposés aux demandeurs d’emploi et aux entreprises du territoire(Carros, Nice, Cannes, Saint-André de la Roche, Menton…)

Plus d'infos sur le site www.pole-emploi.fr de la PACA