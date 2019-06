Pôle SCS : une nouvelle gouvernance pour la feuille de route 4.0

Le Pôle SCS a renouvelé sa gouvernance pour deux ans et a porté à la présidence Moussa Belkhiter, directeur du site de R&D de NXP Sophia. Il remplace Lionel Lapras (HPE Sophia) et est chargé, avec l'équipe opérationnelle, de mettre en œuvre la nouvelle feuille de route (soutien start-up et PME, innovation technologique, stratégie internationale) sur les axes stratégique (IoT, IA/Big Data, sécurité numérique, industrie du futur, véhicule connecté, smart-city, e-santé…).

Une nouvelle gouvernance pour la nouvelle feuille de route 4.0 : c'est ce que s'est donné vendredi le Pôle de compétitivité mondial SCS (Solutions Communicantes Sécurisées). L’Assemblée Générale qui se tenait dans les locaux d'Eurecom à Sophia Antipolis, a en effet renouvelé le conseil d’administration pour une période de 2 ans, tandis qu'un nouveau président à été élu : Moussa Belkhiter. Il dirige le site de R&D de NXP Semiconductors à Sophia et remplace ainsi Lionel Lapras, directeur du site HPE Sophia Antipolis qui avait terminé son mandat de deux ans. (Photo Webtimemedias : Moussa Belkhiter).

Cette nouvelle gouvernance aura à poursuivre et renforcer le plan d’actions 2019-2021. Figurent parmi les grands axes le soutien à la croissance des startups et PME, l’innovation sur les enjeux des technologies clef sur les marchés attractifs, ou encore l’expansion de la stratégie internationale pour une visibilité et notoriété de l'écosystème numérique régional. Cette feuille de route a été élaborée dans le cadre de groupes de travail pilotés par des comités d’experts autour des 4 axes stratégiques suivants : l’IoT, l’IA/Big Data, la Sécurité Numérique & la Microélectronique et les marchés prioritaires de l’industrie du futur, du véhicule connecté, de la smart city, de la logistique et du transport, de la e-santé et du bien-être.

Après son élection, le nouveau conseil d’administration a élu à l’unanimité le bureau qui aura pour deux ans à mener à bien avec la structure opérationnelle une nouvelle phase présentée comme ambitieuse. Le conseil a aussi élu à la présidence Moussa Belkhiter, directeur du site NXP Sophia. Il succède à Lionel Lapras, directeur du site HPE Sophia qui a mené à son terme avec succès la phase 3.0 et le renouvellement de la labellisation SCS pour la phase 4.0. au.

Moussa Belkhiter, a piloté la renaissance à Sophia Antipolis de l'ex-Philips Semiconductors. Le centre de R&D de NXP, lors du rachat en 2015 de Freescale, était tombé à une quarantaine d'ingénieurs. Il compte aujourd'hui 250 ingénieurs et a inauguré récemment dans la technopole, un audio Lab unique en Europe qui permet de faire des tests très pointus pour des produits de reconnaissance vocale, type Alexa. En tant que leader mondial des solutions de connectivité sécurisée pour les applications embarquées, NXP est à la pointe de l’innovation pour les marchés des véhicules connectés, de l’IoT et du Smart Home. Des marchés dans lesquels la technopole en particulier et toute la région Sud se sont beaucoup investis.

