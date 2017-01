Prisons : les préconisations du nouveau préfet font consensus

Rénover l'ancienne prison du centre de Nice, construire une maison d'arrêt de 500 places contigüe à celle de Grasse et créer un troisième pôle sur la rive droite de la plaine du Var : les préconisations de Georges-François Leclec, le nouveau préfet, mettent fin au bras de fer engagé entre les élus de la Métropole et le ministre de la Justice sur la construction d'une nouvelle prison à Nice.

C'est un sujet qui faisait polémique à Nice et qui devrait revenir au consensus : l'actuelle maison d’arrêt de Nice ne serait pas déplacée (le terrain des Iscles à Saint-Laurent du Var avait été envisagé) mais serait rénovée. Pour accroître le nombre de places, l'option désormais envisagée est la construction d'une nouvelle unité de détention (500 places) contigüe à la maison d'arrêt de Grasse. Enfin un troisième pôle est proposé sur la rive droite de la plaine du Var à cheval sur deux communes, en direction de La Baronne. C'est le plan que, selon une interview au quotidien Nice-Matin, le nouveau préfet, Georges-François Leclec a proposé à Jean-Jacques Urvoas, le ministre de la Justice.

Le contexte? Dans le cadre du plan prison que Manuel Valls avait annoncé en octobre dernier, il avait été prévu de construire de nouveaux établissements pénitentiaires, dont 32 maisons d’arrêt et un centre de détention, soit plus de 16.000 cellules supplémentaires. Nice figurait parmi les neuf premiers projets prioritaires retenus et budgétés dans la Loi de Finance 2017. Construite voilà 130 ans, sa maison d'arrêt affichait une surpopulation carcérale chronique qui atteignait régulièrement les 200%.

Mais le projet niçois de construction d'une prison de 650 places avait donné lieu à un bras de fer entre le ministre de la Justice et le président de la Métropole Christian Estrosi. Ce dernier militait pour une reconstruction sur place, tandis que le seul terrain d'une quinzaine d'hectares qui correspondait aux conditions d'implantation de ce type d'établissements était celui des Iscles à Saint-Laurent-du-Var, option dont le maire de la commune ne voulait absolument pas. Les nouvelles préconisations rassurent tout le monde.