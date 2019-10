Quatre start-up azuréennes au palmarès du FrenchWeb 500

Outre Teach on Mars co-fondée à Sophia par Vincent Desnot (206ème cette année et 208ème en 2018), trois autres entreprises azuréennes du numérique figurent au palmarès FrenchWeb 500, le classement des 500 meilleures entreprises technologiques publié vendredi dernier. Il s'agit de Tequila rapido, l'agence de communication digitale fondée par Toufik Lerari (143ème contre 136ème l'an dernier), de 360&1, fondée par Olivier Ricard (259ème contre 277ème) sur des solutions de web analytique de publicité pour l'hôtellerie, et de Web2Roi (262ème contre 278ème en 2018), l'outil d'optimisation du Marketing Digital et du Search Engine de Damien Berenger et Yves Vincent.

En tête de ce palmarès quelques grosses "success stories" du numérique français comme OVH, le symbole de cette édition 2019, Le Bon Coin et Webedia. Mais plus qu'un classement signale Frenchweb, le FW500, qui en est à sa 4ème édition, dresse surtout une photographie de cette dynamique French Tech. "L’édition 2019 met en valeur une French Tech à plusieurs visages : celle des entreprises hyper-financées par les fonds d’investissement, mais surtout celle des entreprises attachées à assurer leur développement tout en étant rentables. De nombreuses sociétés de l’édition 2019 s’illustrent par des résultats financiers significatifs, dont rêvent les quelques licornes tricolores" est-il souligné.