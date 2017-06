Que vaut Nice ? : un livre sur la valeur immobilière de la métropole

Que vaut Nice en termes d'immobilier ? Quelle est la valeur vénale des grandes Métropoles régionales ? C'est la question à laquelle s'est attaché l'écrivain-économiste Patrice de Moncan en partenariat avec la FNAIM. Après Bordeaux, Strasbourg, Nantes et Marseille, c’est sur Nice que se sont penchés l’auteur et les équipes de la FNAIM Côte d’Azur pour analyser la valeur patrimoniale de Nice et de ses quarante et un quartiers. Le résultat tient dans un livre intitulé "Que Vaut Nice ? Histoire et analyse et valeur de la propriété immobilière à Nice" qui sera lancé aujourd'hui à Juan les Pins par Jean-François Buet et Frédéric Pelou, respectivement président de la FNAIM nationale et de la FNAIM Côte d’Azur en présence de Dominique Estrosi-Sassone, sénateur des Alpes-Maritimes, adjointe au Logement de la ville de Nice et bien sûr de l'auteur, Patrice de Moncan.