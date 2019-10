Qwant et Ecoat au Palmarès des inventeurs de la French Tech

Deux entreprises azuréennes sont listées dans le Palmarès 2019 des Inventeurs de la French Tech de la société 100brevets.tech : le moteur de recherche européen Qwant (Nice) à la 14ème place et Ecoat (peintures écologiques à Grasse) à la 71ème place. Dans ce classement des 100 start-up les plus inventives figure également Kalray à la 10ème place, un spécialiste des puces électroniques pour data centers et voitures intelligentes qui, si son siège est à Grenoble, dispose d'un centre de R&D à Sophia Antipolis.

Dans le trio de tête se place Aledia (LEDs 3D nouvelle génération), Secure-IC (sécurité des objets connectés) et Sigfox (Réseau mondial des objets connectés). Le palmarès est établi suivant principalement le nombre de brevets déposés pour des sociétés créées après 2008.