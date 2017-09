Rallye : le Jean Behra Historique fête son 20ème anniversaire

Placée sous le signe de la sportivité, la 20e édition du Jean Behra Historique, le grand rallye de régularité historique sur route ouverte qu'organise l'Automobile Club de Nice et Côte d'Azur, se jouera les 8, 9 et 10 septembre. Rendant hommage au grand pilote niçois, ce rallye est devenu un incontournable de la régularité... Il met au programme 3 jours de compétition, près de 1 000 km (dont 400 environ en zones de régularité) parcourus sur quatre départements, un road-book faisant la part belle à des spéciales fréquentant des itinéraires mythiques, que le "Behra historique" partage avec les plus grands millésimes du rallye de Monte-Carlo (historique et moderne).

Sans oublier de très belles étapes pour les équipages fidèles au rendez-vous, la traversée de villages souvent peu connus du haut pays azuréen et une journée "circuit" dans le Var.... A noter aussi des pilotes de renom au départ comme Michel Decremer et Yannick Albert, les vainqueurs du Rallye Monte Carlo Historique 2017. Des équipages belges, italiens et anglais font également partis des engagés, rendant une fois de plus cette édition "internationale". Une catégorie "Tourisme" est également proposée pour les équipages souhaitant faire le rallye hors classement, sur le même parcours que la catégorie "Régularité".

Les temps forts :

Contrôles techniques et administratifs, jeudi 7 septembre de 13h à 20h , devant le siège de l'Automobile Club de Nice et Côte d'Azur, 7 Rue Massenet (à côté du Hard Rock Café)

, devant le siège de l'Automobile Club de Nice et Côte d'Azur, 7 Rue Massenet (à côté du Hard Rock Café) Le parc fermé de départ, vendredi 8 septembre de 7h00 à 9h30 , sur la place Masséna en présence de José Cobos, Maire-Adjoint délégué aux événements sportifs et à la fondation en faveur du sport et de la culture

, sur la place Masséna en présence de José Cobos, Maire-Adjoint délégué aux événements sportifs et à la fondation en faveur du sport et de la culture Le parc fermé d'arrivée avec la remise des prix, dimanche 10 septembre à partir de 18h00, à l'hôtel "Le Saint-Paul", bd Franck Pilatte.

+ d'infos www.rallyejeanbehrahistorique.com avec la liste des engagés et le parcours général