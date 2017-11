Rencontres de Cannes : littérature, cinéma, débats et "Liberté(s)"

C'est sur la thématique de la liberté que se tiendront les 4èmes Rencontres de Cannes du vendredi 17 novembre au dimanche 3 décembre. Des rencontres qui recouvrent en fait trois manifestations : Les Rencontres Littéraires, les Rencontres-débats et les Rencontres Cinématographiques de Cannes. Sur le thème plus précisément de "Liberté(s) elles vont réunir penseurs, auteurs et éditeurs, philosophes, comédiens, réalisateurs avec pour objectif un échange intellectuel et artistique à destination de tous les publics. L'occasion de tisser un lien inédit entre littérature, arts plastiques, cinéma, débats et établir un dialogue entre différentes disciplines culturelles.

Des Rencontres Littéraires pour une expérience unique

Les Rencontres littéraires ouvriront le ban les 17 et 18, puis du 23 au 25 novembre dans la médiathèque Noailles (avenue Jean de Noailles). Organisées par la mairie de Cannes en partenariat avec Cannes Cinéma, l’École Régionale d’Acteurs de Cannes, Cannes Université, la librairie Massena (Nice) et Télérama, elles proposent une expérience unique autour du livre.

Le concept ? Chaque rencontre permet à deux auteurs invités, accompagnés de leur éditeur et d’un modérateur, de révéler au public le processus mystérieux de la création littéraire. Comment deux personnalités, un auteur et un éditeur, parviennent-elles à se stimuler pour donner naissance à un livre ? Les maisons d’édition présentes cette année sont Gallimard, Le Seuil et Albin Michel. Le public pourra côtoyer des écrivains reconnus comme Franck Pavloff et Maylis de Kerangal, comme des auteurs qui font l’actualité comme Marc Dugain avec son dernier roman Ils vont tuer Robert Kennedy ou encore des jeunes talents comme Jean-Baptiste Del Amo ( Prix du livre inter 2017) ou Liliana Lazar.

Nouveauté cette année : un pont entre les Rencontres Littéraires et Cinématographiques. Deux auteurs dont les textes ont été portés à l’écran, Maylis de Kerangal et Marc Dugain, également réalisateur et scénariste, seront reçus à la médiathèque Noailles par Gérard Camy, président de Cannes Cinéma, José Cucurullo et Véronique Morel-Muraour pour un débat sur la littérature et le cinéma contemporain.

RCC : 8 films en compétition pour un 30ème anniversaire

Les Rencontres Cinématographiques de Cannes suivront du 20 au 26 novembre. C'est leur 30ème anniversaire. Organisées par l'association Cannes Cinéma, elles proposent une compétition de 8 films en avant-première primés dans d'autres festival de cinéma (Panorama des Festivals). Un jury de professionnels se chargera de décerner le Grand Prix des RCC ainsi que le Prix François Chalais du scénario, tandis qu'un jury de critiques remettra le Prix du Syndicat français de la critique de cinéma. Les spectateurs quant à eux auront à voter pour le Prix du Public.

Au programme également de ces RCC, une rétrospective sur la thématique Liberté(s),à travers une sélection de films allant de 1929 jusqu'à 2017, ainsi que des masterclass, des ateliers pédagogiques pour les lycéens et les collégiens et d'autres événements (soirées spéciales, spectacle, ciné-concert, exposition...).

Rencontres-Débats : Intelligence Artificielle et libertés individuelles

Troisième événement de ce triptyque, les Rencontres-Débats qu'organisent l’association Arte-Filosofia et la mairie sont programmées du 1er au 3 décembre à l'Espace Miramar (rue Pasteur). Suivant la ligne directrice établie depuis 12 ans, le public y retrouvera un certain nombre d’habitués : Roland Cayrol, Elisabeth Lévy, Pierre-Henri Tavoillot, Frédéric Ferney, Leili Anvar, Ollivier Pourriol, Éric de Montgolfier, Renaud Dély, Nordine Nabili entre autres, mais également des jeunes gens de la classe montante comme Anastasia Colosimo, Diana Filippova, David Djaïz et Christian Guemy dit C215.

La thématique des libertés sera interrogée aussi bien sur l’aspect "liberté d’informer et d’être informé" que sur celui "de conscience et d’expression". Deux débats seront notamment consacrés à l’Intelligence Artificielle et les algorithmes qui mettent en danger la pérennité des libertés individuelles face à la nécessité de plus de sécurité publique. Afin de satisfaire le plus de public possible, toutes les Rencontres Débats seront retransmises sur "Facebook Live". Un autre clin d'œil à la modernité.