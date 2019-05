Reparlons DD : 2ème édition à Nice du Riviera Sustainable Think Tank

Etablir un lien dynamique entre formation, recherche et entreprise autour de l'économie circulaire : c'est ce que cherche à réaliser le Riviera Sustainable Think Tank©, une initiative lancée en 2018. Cela dans un objectif précis : contribuer à améliorer la performance environnementale des organisations, aider à mieux comprendre les évolutions de l'économie verte et ainsi fournir le réseau scientifique avec des solutions communes. Après une première rencontre le 19 décembre dernier, une seconde session se tiendra mardi 21 mai, de 9 à 12 heures, au CEEI de Nice (Immeuble Premium de Nice Méridia) dans la salle de l'Open Loft.

Lors de la 1ère session, en lien avec la thématique de l'économie circulaire, les participants avaient abordé des sujets comme la mobilité des salariés, les achats responsables, l'éco-conception et choix des matériaux dans les processus de production, la performance énergétique et stratégie de réduction de Co2, la sensibilisation au tri de déchets et recherche de solutions innovantes de valorisation. Au programme de la seconde session de mardi, un partage d'expériences sur la politique de développement durable et des échange autour de la mobilité pour les organisations privées et publiques.

Le Riviera Sustainable Think Tank souhaite ainsi mettre en avant les retours d'expérience des entreprises privées, des organisations publiques des Alpes-Maritimes et de la Principauté de Monaco attentives à leur environnement et à leur territoire. Parmi les sociétés et collectivités qui ont confirmé leur participation pour ce second rendez-vous : Arkopharma, Banque populaire Alpes Maritimes, CCI Nice Cote d'Azur, Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco, Chaire Smart City, Crédit Agricole, Cannes Pays de Lerins, Communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, Décathlon Monaco, Electronie, Immatera, Mobee Monaco, Laneva boat, Mairie d'Auribeau-sur-Siagne, Pole Emploi, Université Nice Cote d'Azur…