Sale été chômage sur la Côte : + 0,8% en août après +1,3% en juillet

Pas de coup de baguette magique sur l'emploi ! La petite embellie du printemps ne s'est pas confirmée cet été. Publiés hier soir, les chiffres de Pole Emploi, indiquent une nouvelle hausse du chômage sur l'ensemble de la France : +0,6% pour les chômeurs de catégorie A (sans aucune activité), soit 22.300 personnes de plus. Après la hausse de 1% (34.900 personnes de juillet), la douche froide continue. Sur trois mois, la hausse est de 1,3% (-0,3% sur un an). Si l'on considère les trois catégories (A, B et C, regroupant ceux qui n'ont pas travaillé et ceux qui ont eu une activité réduite), elles totalisent désormais 5,65 millions de personnes en France métropolitaine, avec une hausse de 1,5 % sur trois mois et 2,5 % sur un an.

Dans les Alpes-Maritimes, en dépit d'une saison estivale bien meilleure que celle de l'année dernière plombée par l'attentat du 14 juillet, la situation de l'emploi se révèle quand même encore un peu plus tendue qu'au national. Fin août 2017, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit à 71 300 (+580 personnes). Soit une augmentation de 0,8 % sur un mois. Celà après une hausse de 1,3% en juillet. Sur trois mois, un indicateur de tendance plus significatif que le mois, la hausse est de 1,4 %(+1.010 personnes) et de 1,1 % sur un an. En Paca, ce nombre augmente de 0,3 % sur un mois, de 1,4 % sur trois mois, et de 0,9 % sur un an.

Si l'on prend les chiffres des trois catégories A, B et C, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité dans le mois s'établit à 104 090 fin août 2017 dans le département. Ce nombre augmente de 1,9 % sur trois mois (soit +1 990 personnes). Il progresse de 0,8 % sur un mois et de 3,7 % sur un an. En Paca, pour comparaison, l'augmentation, sauf pour août, est du même ordre : 1,9 % sur trois mois, de 0,4 % sur un mois et de 3,8 % sur un an.