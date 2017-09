Salon de la croisière à Monaco : innovations et nouvelles destinations

L’agence Jet-Travel Monaco et sa marque Webcroisieres.com lancent une nouvelle édition du Salon de la Croisière, la 8ème en 10 ans ! Elle aura lieu dimanche 8 octobre de 10 à 18 heures à l’hôtel Méridien Beach Plaza à Monaco et réunira les plus importants acteurs mondiaux du secteur de la croisière. L'occasion de découvrir les dernières innovations aussi bien en termes de bateaux que de destinations. Rntrée libre. Désormais à la pointe de la technologie et ultra-connectés, les navires de croisières sont devenus de véritables destinations à eux seuls de par l’étendue des activités proposées et des restaurants thématiques de plus en plus nombreux.

Une demande de plus en plus forte sur l'Asie

Le MSC Meraviglia, propose par exemple des bracelets connectés permettant d’être relié à tous les services du navire grâce à une application à télécharger sur votre smartphone ou votre tablette. Tout devient disponible en temps réel, comme la localisation des enfants sur la bateau ou les paiements.

De même, le choix des destinations, déjà très important, s’est également élargi avec une forte demande pour l’Asie. De nombreux départs se font désormais de Singapour pour la Malaisie, le Cambodge, la Thaïlande; ou encore de Tokyo pour des croisières extraordinaires autour du Japon. Sont proposés aussi des itinéraires magiques vers l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle Calédonie notamment avec la compagnie Royal Caribbean Cruise Line. Costa Croisières déploie également une flotte en Asie pour des croisières en Extrême Orient entre Inde, Vietnam, Corée du Sud, Indonésie, Taiwan, Thaïlande.

Quelques circuits aussi exceptionnels, comme la nouveauté MSC Croisières avec la commercialisation, pour la première fois, d'un Tour du Monde partant en 2019 de Marseille avec un itinéraire à couper le souffle. Ou, pour ceux qui rèvent de naviguer sur de grands voiliers, les croisières sur Star Clippers, armateur basé à Monaco. Quant aux croisières croisières fluviales, elles sont au programme avec notamment une forte demande pour le Mékong, ou pour les traditionnels Marchés de Noël.

Enfin, des représentants des croisières de luxe présenteront leurs catalogues, notamment les compagnies Regent et Silversea qui ont toutes deux choisi Monaco, place forte de la croisière, pour inaugurer récemment leurs nouveaux navires : le Regent Explorer et le Siversea Muse. Un salon à ne pas manquer avant d'embarquer!