Santé : sept start-ups azuréennes à la Paris HealthCare Week

La filière santé azuréenne s'expose à Paris du 29 au 31 mai. A l'invitation de la CCI Nice Côte d'Azur, sept de ses "pépites" exposeront sur le "Pavillon Santé Côte d'Azur" dans la partie Health IT (20.000 visiteurs) de l'événement : GEO Sentinel, CIU-Santé, Laboratoire Cevidra, Smartear By Azur, Tech Concept, Nively, Sas Oorikas et Ino-Sens. Flash sur les solutions qu'elles présenteront.

Sept pépites azuréennes du domaine de la santé sont embarquées par la CCI Nice Côte d'Azur pour participer à la @ParisHealthCareWeek, porte de Versailles, qui du 29 au 31 mai à Paris Expo, accueille trois salons nationaux dans un même lieu : Health IT, Hopital Expo et Geronthandicap Expo. Il s'agit de GEO Sentinel, CIU-Santé, Laboratoire Cevidra, Smartear By Azur, Tech Concept, Nively, Sas Oorikas et Ino-Sens. Elles participeront au salon HIT et exposeront sur le "Pavillon Santé Côte d’Azur". Ce salon à lui seul, qui dispose d'un "village start-up", attend 20 000 visiteurs avec plus de 350 exposants.

Evénement santé leader en France, @ParisHealthCareWeek réunit décideurs et professionnels impliqués dans le management, la connexion, l’équipement et la construction des établissements de santé. Les trois salons totalisent 850 exposants, 30 000 professionnels et 300 conférences.