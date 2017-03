Science pour Tous à Biot : rouler avec des carburants d'algues?

"Roulerons-nous avec des carburants provenant d’algues en 2030 ?" Une réponse très éclairée à cette question sera donnée à l'occasion de la prochaine conférence Science pour Tous à Biot jeudi 30 mars 2017 à 19 heures au Complexe Sportif Pierre Operto, salle Paul Gilardi. Entrée libre. Directeur de recherche à l’Institut National de Recherche en Automatique et Informatique (Inria) à Sophia, Olivier Bernard connait bien le sujet. Il travaille à Sophia Antipolis sur la modélisation et le contrôle des écosystèmes artificiels. Il est ingénieur de l’École centrale de Lyon et docteur de l’Université Pierre et Marie Curie à Paris. C’est un spécialiste de l’utilisation biotechnologique des microalgues.

Les microalgues sont des micro-organismes omniprésents dans notre écosystème. Elles ont un fabuleux potentiel encore inexploité : grâce à l’énergie solaire, certaines espèces peuvent doubler leur masse chaque jour. Elles constituent un prodigieux réservoir de produits pour les industries agroalimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques. Certaines espèces peuvent stocker des quantités importantes de lipides qui peuvent être transformées en biodiesel. Sur ce point, Olivier Bernard dira aussi quels progrès doivent encore être réalisés pour que nous roulions grâce à des algocarburants en 2030.