Sécurité informatique : comment parer les cyber-menaces

Quelles cyber-menaces pèsent aujourd'hui sur mon entreprise ? et surtout, comment les parer? C'est le thème d'une conférence organisée par la CCI Nice Côte d'Azur mardi 3 octobre de 18 à 20 heures à l'immeuble Premium (salle Open Loft du CEEI) quartier Nice Meridia. Montée dans le cadre du mois de la cybersécurité en partenariat avec le Pôle Intelligence Economique de la Gendarmerie du 06, le Conseil POM et le CEEI-NCA, cette conférence vise à alerter sur les menaces et à faire découvrir les bonnes pratiques de sécurité à mettre en place dans son entreprise.

Des menaces virtuelles, mais bien réelles. Marquée par de nombreux événements "cyber", l’année 2017 témoigne de l’augmentation et de la sophistication des attaques informatiques mais aussi d’une réelle prise de conscience à tous les niveaux, notamment des enjeux que représente la sécurité du numérique.

Programme

18h00 : Accueil

18h10 : Présentation de la convention de partenariat CCI Nice Côte d'Azur et la Gendarmerie Nationale avec Jean-Pierre SAVARINO , Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie CCI Nice Côte d'Azur et Grégory VINOT , Colonel, commandant du Groupement de la Gendarmerie Départementale des Alpes-Maritimes

18h20 : Offre d'accompagnement de la CCI Nice Côte d'Azur en matière d'Intelligence Economique avec Marjorie BILLAUD, Conseillère d'entreprises en Intelligence économique, Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur

18h25 : Les atteintes économiques à l'entreprise ... la cybercriminalité : quels enjeux ? avec les adjudants Pascal CITERIN, Référent Intelligence Economique du Pôle I.E et Thierry BARRÉ, Référent sûreté de la Gendarmerie des Alpes-Maritimes

18h45 : Comment les cybercriminels agissent-ils ? avec l'adjudant-chef Jean-Luc ORI–NTECH, enquêteur spécialisé cybercriminalité et TIC de la Gendarmerie des Alpes-Maritimes

19h15 : Quels comportements préventifs à avoir en matière de cybersécurité ? avec Olivier POMMERET, Consultant et formateur en Intelligence Economique, Conseil POM

, Consultant et formateur en Intelligence Economique, Conseil POM 19h45 : Clôture de la Conférence, échanges & Networking autour d'un cocktail

Participation gratuite mais inscription obligatoire avant le 30 Septembre : cliquez ici