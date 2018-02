SKEMA Entrepreneurship Contest : Nexess (Sophia) a reçu ses lauréats

Avec leurs professeurs Bruno Cirillo et Zakaria Babutsidze, 120 étudiants de SKEMA Sophia, répartis en 23 équipes, ont travaillé pendant un semestre avec Nexess, spécialiste de la traçabilité de matériel via le RFID, pour lui trouver de nouvelles opportunités de marché. L'équipe lauréate de 5 étudiants, qui avait choisi d'adresser le marché de la défense au Moyen-Orient, a reçu son prix au siège de l'entreprise.

C'est un excellent exercice qui permet aux étudiants de SKEMA de se poser sur des cas concrets de stratégie d'entreprise. L’Entrepreneurship Contest est un défi d'innovation—ou concours produits/marché—visant à aider les étudiants à s'approprier les résultats des recherches académiques les plus récentes et à les appliquer à des cas réels pour résoudre des problèmes dans des entreprises partenaires sélectionnées situées dans l'écosystème SKEMA. Il est organisé dans le cadre du cours "Identifying and Managing Business Opportunities" (IMBO), et s’étend sur trois mois. (Sur la photo @WebTimeMedias, la remise des prix dans les locaux de Nexess avec, de gauche à droite, trois des cinq étudiants lauréats -Manuel Fajardo, Simon Hayart, Arthur Philippon-, Sylvain Lafoy, Product Marketing Manager de Nexess et Bruno Cirillo, professeur à SKEMA.)

Chaque année, ainsi, une nouvelle entreprise est choisie pour bénéficier de ce regard des étudiants et bénéficier des conseils (Areco à Grasse et Key Infuser à Sophia lors des précédentes éditions). Cette année, c'était Nexess, entreprise située dans la partie Mougins de Sophia Antipolis et spécialisé en RFID et objets connectés au profit de la "smart Manufacturing" qui avait été retenue. Ainsi avec leurs professeurs Bruno Cirillo et Zakaria Babutsidze, 120 étudiants, répartis en 23 équipes ont travaillé pendant un semestre, pour cette entreprise, dans le cadre de leur cours Identification/gestion des opportunités. Ils avaient tous pour objectif de lui proposer de nouvelles solutions pour vendre ses produits sur de nouveaux marchés : la meilleure stratégie à adopter et comment adapter leur solution au nouveau marché ciblé.

En deux mots, Nexess (près de 40 salariés) s'est développée d'abord dans la traçabilité du matériel pour l'industrie nucléaire. La jeune société a, ces trois dernières années, connu une belle croissance en se positionnant aussi sur l'aéronautique où elle assure la traçabilité et la gestion de tout le matériel des ateliers. La question posée à SKEMA était donc de trouver d'autres marchés qui pourraient être intéressés par les services très pointus de Nexess et contribuer ainsi à de nouvelles opportunités de croissance.

L'équipe lauréate de cinq étudiants (Manuel Fajardo, Simon Hayart, Arthur Philippon, Agathe Hoffmann et Pierre Lemonier), avait quant à elle identifié un marché potentiel : celui de la défense au Moyen-Orient. Nexess et ses outils, avec les logiciels qui les accompagnent, pouvaient notamment améliorer la gestion du matériel, des armes et des stocks. Un nouveau marché qui, compte tenu de l'ampleur financière des contrats d'armement, était susceptible d'assurer à l'entreprise sophipolitaine un bon relais de croissance.