SKEMA : la révolution digitale dans l'éducation et la formation

"La disruption dans l’éducation et la formation par le digital et son impact sur les entreprises et les territoires" : c'est ce volet qu'abordera le prochain petit déjeuner du Cycle Innovation et Connaissance de SKEMA Business School, cycle de conférences qui pour sa 10ème édition, a choisi de braquer les projecteurs sur la disruption (ou rupture) dans toutes ses dimensions (dans les façons de penser, de créer, de manager, dans les business models, …). Le rendez-vous est donné cette fois à Grasse (et non dans les locaux du Campus Sophia), vendredi 9 juin de 8h30 à 10h, Espace Jacques Louis-Lions (4 traverse Dupont).

L'angle retenu ? Nous commençons seulement à percevoir les modifications de comportements et de méthodes d’apprentissage portées par le digital. La construction autonome des parcours, l’apprentissage en continu et en systèmes ouverts, les micro-formations, le développement des communautés d’apprentissage et la valorisation des apprentissages informels sont quelques expressions tangibles de ces modifications de fond. Parallèlement, de nouvelles théories d’apprentissages voient le jour, comme le connectivisme, qui souligne que l’apprentissage est fait de liens entre connaissances et qu’il peut exister hors de l’individu, dans les organisations en particulier.

Comment adapter les systèmes de formation pour les rendre compatibles avec ce que nous percevons déjà de la révolution digitale ? Ce sont tous ces défis et opportunités associés à la digitalisation de l’éducation/formation que Sophie Gay Anger, professeur à SKEMA Business School présentera dans la 1ère partie de la conférence.

En 2ème partie, Carole Deschandol expliquera comment ces défis sont relevés chez Virbac. La dimension internationale de l’entreprise l’amène en effet à concevoir des programmes, notamment digitaux, pour former et développer les collaborateurs des 32 filiales à travers le monde.