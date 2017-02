SKEMA recrute l'un des grands chercheurs mondiaux en finance

Un recrutement de choix pour SKEMA Business School et son nouveau laboratoire de recherche en finance : l'école annonce aujourd'hui l'arrivée de Florencio Lopez de Silanes. Grand chercheur de renommée internationale, ses travaux sur l’économie et la finance le placent parmi les tout premiers professeurs de ces disciplines au plan mondial. Florencio Lopez de Silanes rejoint SKEMA en tant que professeur-chercheur et doyen associé aux affaires internationales à compter du 1er février 2017, au sein du nouveau laboratoire de recherche en finance de l’école : Finance and Accounting Insights on Risk and Regulation (FAIRR).

Agé de 51 ans, de nationalité mexicaine, Florencio Lopez de Silanes est diplômé en 1993 de l’Université de Harvard où il a enseigné la finance de 1994 à 2001, de même qu’à Yale de 2001 à 2005, avant de venir s’installer et enseigner en Europe, d’abord à la Business School de l’Université d’Amsterdam en 2006 puis en France, sur le campus de l’Edhec, en 2007 où il dirigeait jusqu’à présent le département Corporate Governance.

Directrice générale de SKEMA Business School, Alice Guilhon s'est déclarée "ravie d’accueillir Florencio et de lui offrir l’opportunité de poursuivre ses travaux dans un contexte où SKEMA veut intensifier sa recherche appliquée". De son côté Florencio Lopez de Silanes a souligné qu'il aimait l'Europe et la France. Et d'ajouter que "rejoindre SKEMA m’intéresse pour son dynamisme et sa volonté d’accélérer le développement de sa recherche. Le modèle de SKEMA, centré sur une implantation de campus au coeur des clusters internationaux qui favorisent idéalement la proximité entre les chercheurs et les entreprises est un modèle auquel je crois".