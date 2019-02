SKEMA signe un partenariat avec l'université de Fudan à Shanghai

SKEMA Business School, qui dispose déjà d'un campus à Suzhou, renforce sa position en Chine. La grande école de commerce, issue du Ceram de Sophia Antipolis, vient de signer un accord de partenariat avec la prestigieuse Université chinoise Fudan, située à Shanghai et considérée comme la 3e meilleure université du pays. Les deux établissements lancent ainsi conjointement dès la rentrée 2019 un programme d'Executive MBA en double-diplôme. L'accord a été signé fin janvier à Shanghai par Alice Guilhon, directrice générale de SKEMA Business School et Jian Sun, directeur du Centre de Développement des hauts potentiels de l'université Fudan.

Le programme, intitulé "Fudan SKEMA Emba", d'une durée de 18 mois, sera enseigné pour partie sur le campus de l'école d'économie de Fudan où les cours se dérouleront en chinois et pour partie sur le campus de SKEMA où les cours seront délivrés en anglais. A l'issue, il permettra aux étudiants d'acquérir des connaissances de pointe développées par SKEMA et l'Ecole d'Economie de l'Université de Fudan.

Plusieurs personnalités des deux établissements étaient présentes lors de la cérémonie de lancement de cet accord stratégique. Du côté de l'université de Fudan : le professeur Yan Fashan, vice-doyen exécutif du Collège Fanhai, le professeur Yin Xingmin, le vice-doyen du Centre de recherche économique, le professeur Xu Xian, directeur du département des assurances, le professeur Qian Yong, de l'École d'économie et Xue Jihua, Directeur du Centre de développement des hauts potentiels.

Etaient présents du côté de SKEMA : Patrice Houdayer, directeur des Programmes, de l'International et de la Vie Etudiante, et pour le campus de Suzhou : Lin Hua, Directeur académique, Matthieu Dumont, Directeur du campus et Jason Zhu, Directeur du département Executive Education.

Fondée en 1905, l'université Fudan, située à Shanghai, est une université nationale chinoise, et l'une des universités les plus respectées et sélectives de Chine, régulièrement répertoriée parmi les 100 meilleures universités du monde. Elle est classée troisième meilleure université de Chine et meilleure université de Shanghai. Elle est membre de la Ligue C9, l'équivalent de l'Ivy League aux Etats-Unis.

Photo DR : Alice Guilhon, directrice générale de SKEMA Business School et le Professeur SUN Jian, Directeur du centre de développement des hauts potentiels à l'Université Fudan signent l'accord conjoint.