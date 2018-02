Sophia : bonjour le Starter Business Center, centre d'affaires "premium"

Une nouvelle structure s'ouvre à Sophia Antipolis sur le créneau de l'accélération de croissance des startups, indépendants et entrepreneurs : le Starter Business Center. Lancé par Sébastien Fraisse, Pdg de Datacorp, groupe de conseil et d'ingénierie implanté à Sophia Antipolis et à Monaco (Asteria), ce nouveau centre d'affaires "premium" se trouve aux Algorithmes, près d'Inria (bâtiment Thalès A). Il est installé dans les anciens locaux entièrement réaménagés de Sacla, filiale française d'un groupe agroalimentaire italien. C'est un espace de près de 700 m2 qui a déjà accueilli sa première entreprise : Riviera Press, le pôle média de Datacorp.

Conçu pour améliorer la performance en favorisant le bien-être (salle de fitness, cuisine…), le travail collaboratif et la créativité (équipement high tech, équipe dédiée), le Starter Business Center propose quatre types de services : des bureaux privés entièrement aménagés à louer; un espace coworking avec une soixantaine de postes; des salles de réunion à réserver à l'heure, à la demi-journée ou à la journée; de la domiciliation d'entreprise. L'inauguration aura lieu vendredi 22 février à partir de 19 heures (sur invitation).