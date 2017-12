Sophia : Cadence Design Systems fête ses 20 ans sur la technopole

Cadence Design Systems, l'un des fleurons de la microélectronique azuréenne, fête ses 20 ans sur Sophia Antipolis. C'est en novembre 1997, que la société américaine, aujourd'hui un des leaders du marché des logiciels de CAO électronique, est arrivée dans la technopole. Vingt ans se sont écoulées depuis. Durant ces deux décennies les outils logiciels développés sur le site de Sophia-Antipolis ont été des facteurs clés de succès technologiques et ont participé à la formidable révolution digitale de nos industries et de notre quotidien.

Vingt années durant lesquelles les ingénieurs de Cadence Sophia-Antipolis ont innové dans le domaine de la conception de circuits électroniques en partenariat avec ses clients locaux et mondiaux. Le site a ainsi été à l’origine de plus de 58 brevets et dirige depuis plus de 10 ans le développement des outils logiciels Virtuoso TM, leader dans la conception de circuits analogiques. Une implantation heureuse que le Cadence Sophia, dirigé par Jacques-Olivier Piednoir, fêtera convivialement jeudi 7 décembre.