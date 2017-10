Sophia Club Entreprises lance sa "conciergerie citoyenne mutualisée"

Avec "Merci Oscar !" et l’ADSEA 06, le club met en œuvre son projet de conciergerie. Les points de service commencent ainsi à se déployer suivant un concept simple : proposer aux salariés abonnés, sur un site qu’ils fréquentent régulièrement et facilement, des services du quotidien tels que pressing, repassage, cordonnerie, paniers de fruits et légumes bio, entretien auto…

Créer une conciergerie d'entreprise avec une dimension éthique sur la technopole : c'était l'un des projets 2017 qui tenait à cœur du Sophia Club Entreprises. Un projet qui se met en œuvre aujourd'hui. Le Club annonce ainsi l'ouverture d'un nouveau service auprès des entreprises de la technopole : une conciergerie citoyenne mutualisée. Le concept consiste à proposer aux salariés abonnés, sur un site qu’ils fréquentent régulièrement et facilement, des services du quotidien tels que pressing, repassage, cordonnerie, paniers de fruits et légumes bio, entretien auto … Pour la mise en place de ce service, Sophia Club Entreprises s’est associé à "Merci Oscar !" et à l’ADSEA 06, association dont la vocation est l’accueil et l’accompagnement de personnes souffrant d’un handicap mental. "Merci Oscar !" se présente de son côté comme étant bien plus qu’une simple conciergerie : c’est un service de conciergerie éthique et de qualité, explique le Club. Les concierges sont des travailleurs du secteur adapté et les fournisseurs sont locaux, opérant en circuit court Et de bien noter les différences avec une conciergerie "ordinaire" : d'une part, le service est mutualisé, c’est-à-dire ouvert à plusieurs entreprises; d'autre part, les abonnements disponibles peuvent être pris en charge par l’entreprise ou le salarié lui-même. Pour les entreprises, l'avantage est double souligne Sophia Club Entreprises : faciliter la vie quotidienne de leurs salariés en leur donnant accès à une très large gamme de services; participer à l’insertion professionnelle de travailleurs en situation de handicap et ainsi améliorer leur responsabilité sociétale (RSE). L'opération a déjà démarré. Ainsi un premier point de service a été ouvert le 10 octobre au restaurant inter-entreprises des Dolines. Le 6 novembre ensuite, sera ouvert un second point de service dans les bâtiments Les Aqueducs, en partenariat avec le centre d’affaires Pearl Partner. Puis l'ouverture d'un troisième point est prévue le 20 novembre au World Trade Center tandis que d'autres lieux restent à l'étude pour poursuivre le déploiement de ce nouveau service.