Sophia Conseil dans l'accélérateur national PME de Bpifrance

La société sophipolitaine d’ingénierie scientifique et technique fondée par Vincent David (240 salariés) est lauréate de la promotion 2017 de l’accélérateur national PME de Bpifrance. Elle fait partie des 60 PME françaises ultra performantes ayant l’ambition de devenir des ETI et sera ainsi accompagnée en 2017 et 2018 par la banque publique d'investissement.

Sophia Conseil a été retenue parmi les soixante PME françaises en forte croissance qui font partie de la promotion 2017 de l’accélérateur national PME de Bpifrance. Ce label valorisant identifie les PME ultra performantes qui ont l’ambition de devenir des ETI et de se développer à l’International. Cette 3ème promotion a été annoncée aujourd'hui par Bpifrance. La banque publique d’investissement a dans le même temps détaillé le programme d’accompagnement sur mesure qu’elle propose aux ETI de demain.

Ce programme de 24 mois est proposé à des PME en croissance, présélectionnées au regard de critères de performance objectifs au sein d’un vivier identifié par Bpifrance. L’objectif : devenir une ETI via notamment la conquête de nouveaux marchés à l’international ou l’accroissement de la performance grâce au digital.

Les entreprises sélectionnées ont su démontrer leur potentiel de croissance et leur motivation à suivre le programme intensif. Elles sont de tailles et de secteurs variés, sont issues de toutes les régions françaises et partagent le souhait d’accélérer leur développement notamment à la conquête de l’international. Sophia Conseil sera ainsi accompagnée en 2017 et 2018 par Bpifrance sur des volets aussi variés que la connaissance des filières et des marchés, les méthodes de financement et d’accompagnement, ou que la mobilisation de partenaires d’excellence.

Le contenu du programme Accélérateur PME se décline en 5 piliers :

1. Nourrir la réflexion stratégique en participant à des séminaires thématiques

2. Identifier les axes prioritaires de croissance par la réalisation d’un diagnostic 360°

3. Tirer parti des leviers identifiés avec des modules complémentaires au choix

4. Bénéficier des conseils d’un pair dans le cadre d’un mentorat individuel ou collectif

5. Tisser un réseau solide au sein d’un groupe de PME performantes

Fondé en 2005 par Vincent David et très engagée dans la French Tech Côte d'Azur, Sophia Conseil est une société d’ingénierie scientifique et technique qui s'est donnée pour objectif d'accélérer l’innovation. Avec ses 240 salariés chargés de transformer les idées en réalité industrielle, la société sophipolitaine se positionne en challenger des grandes sociétés de service en ingénierie en offrant un service et un partenariat fort d’Innovation, du besoin fondamental de Recherche à la mise en place opérationnelle.