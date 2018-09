Sophia : eRessources, un "happy" cabinet conseil Rh & Recrutement

Cuisine comme à la maison et atelier parfum : Marie Boniteau, fondatrice d'eRessources, cabinet conseil Rh & Recrutement dans la technopole, a mis en avant l'art de vivre pour faciliter la rencontre et assurer l'alchimie du "matching" entre employeur et candidat. Un souci de qualité de vie qu'elle a appliqué à son équipe d'une dizaine de collaborateurs et qui lui a valu un label national "Happy at Work" et une place sur le podium des entreprises où on est heureux de travailler.

Cuisine et parfum pour un conseil Rh & Recrutement décontracté, dépoussiéré, décomplexé : c'est ce que propose eRessources, le cabinet créé à Sophia Antipolis et Lyon par Marie Boniteau. Influencée par ses voyages, et passionnée d’art et de décoration, la créatrice de 38 ans a ainsi imaginé une version "art de vivre" pour signer sa marque. Que ce soit pour un audit organisationnel avec un dirigeant d'entreprise, une prise de contact avec un candidat ou un entretien avec un journaliste, la rencontre s'établit dans la petite cuisine "comme à la maison" qu'elle a aménagée dans ses bureaux de l'espace Natura à Sophia. Et la "rencontre" commence par un court atelier parfum ou par la préparation d'un plat en cuisine ou les deux. Histoire de casser les barrières d'entrée et d'engager de suite une conversation plus chaleureuse qu'un simple entretien d'embauche ou de clientèle.

Un métier d'artisan de la Rencontre

"Formée dans les cabinets anglo saxons des métiers de l’audit et du recrutement, j’en ai conservé la rigueur des process et la puissance de travail, mais j’avais la conviction que le conseil en Ressources Humaines & en Recrutement pouvait s’imaginer autrement : plus agile, humain, audacieux, plus décalé, plus Happy", explique Marie Boniteau. "J’ai donc décidé d’offrir une aventure différente à la fois mes collaborateurs et à nos invités (candidats, clients) dans un cadre de vie comme à la maison, rempli des empreintes de chacun : objets d’art, photos de famille, dessins d’enfants…Toutes ces traces qui marquent les personnalités et en font un lieu unique."

Marie Boniteau voit son métier d'abord comme celui d'un artisan de la rencontre. "A l’heure de la robotisation et du big data, en véritables artisans de la rencontre, nous avons pris le contrepied en offrant une parenthèse inédite aux dirigeants et cadre d’entreprises, autour d’ateliers sur mesure selon la ou les problématiques" L'atelier olfactif, avec une signature créée par un nez de la région de Grasse, constitue la première étape de la rencontre et propose un voyage à travers les émotions les plus ancrées, les plus authentiques et les plus sincères. "La surprise de l’exercice amène chacun de nos invités à un lâcher prise naturel et un partage riche dès les premiers instants.,

"Etant ainsi placée dans un ailleurs qui touche à l’intime et à la personnalité vraie, la rencontre – habituellement nommée entretien- prend des chemins inédits, insoupçonnés et étonnants", poursuit Marie Boniteau. "Cela tant pour l’invité (il n’est pas rare que nos invités ressentent un déclic, et nous avouent y voir enfin clair) que pour nous interlocuteurs. Imprégnés de tous ces "jus" différents et personnels, nous pouvons ensuite suggérer les bons assemblages, des alchimies improbables et réaliser des matchings durables".

La belle reconnaissance du label HappyIndex®/AtWork

Cette façon de faire hors des sentiers battus a été appliquée à toute son équipe d'une dizaine de personnes. Ce qui lui a permis de bénéficier au début de l'été d'une belle reconnaissance au niveau national. eRessources a reçu en effet le label HappyIndex®/AtWork (entreprise dans laquelle il fait bon vivre), et s'est retrouvée en tête du classement pour sa catégorie, classement largement repris par les médias. "Notre petite "famille professionnelle" s'est classée 3ème et s'est ainsi retrouvée sur le podium des entreprises Happy-at-work Index de 1 à 49 personnes. Elle s'est aussi classée à la 2ème place du TOP Agile Index."

"Lorsque je réalise un Audit Organisationnel avec un client, véritable parenthèse pour le dirigeant et son entreprise, il m'arrive souvent de suggérer que les objectifs business peuvent être largement soutenus par un investissement dans le bien-être au travail des équipes", souligne-t-elle. "Bien évidemment, ce que je préconise, je l'ai expérimenté dans ma propre structure, j'en ai mesuré les résultats, et je peux en parler en connaissance de cause. Par exemple, je n'ai pas attendu les réformes étatiques pour mettre en place le télétravail. Maman de deux jeunes enfants, je souhaitais que chacun puisse gérer son temps d'arrivée au cabinet suivant les embouteillages, les bisous des enfants aux grilles des écoles ou autres. Enfin, les congés payés ne sont plus régis par le seul pouvoir des 5 semaines obligatoires."

"Manager aujourd'hui, c'est responsabiliser et faire confiance"

"Manager aujourd'hui, c'est, selon moi, responsabiliser et faire confiance. C'est un véritable bénéfice pour mes collaborateurs, et un impact positif sur la performance de l'entreprise. J'ai conçu les espaces de travail de mes #Ateliers en fonction de cette dimension collective : chez eRessources, on travaille autour d'une table, on mange autour d'une table, on rencontre nos invités autour d'une table, on les accueille "comme à la maison", et les #Ateliers sont remplis de l'empreinte de chacun : photos de famille sur les murs, petits objets, dessins d'enfants, toutes ces traces concrètes qui marquent les personnalités des personnes qui apportent leur contribution au quotidien.

Lorsque le lieu induit la vie en collectivité, celle-ci s'exprime naturellement. La pyramide des âges étendue, la mixité, les histoires et parcours des uns et des autres, tous différents et parfois improbables, tout cela contribue à créer un collectif riche duquel émergent complicité, confiance, bienveillance, éclats de rire, partage, affinités..."

Le prochain pas d'eRessources ? La distinction Happyatwork est tombée à point nommé. Début Juin, le cabinet a lancé deux nouvelles offres autour de ce concept "happy" : Stop & Happy destinée aux Dirigeants d’entreprises, Start up, TPE/PME en pleine croissance, transformation, mutation souhaitant faire un arrêt sur image et s’autorisant le droit d’être "slow time" ; Happy & Dream pour les cadres d’entreprises en quête du next step en crise de la quarantaine ou d'employabilité. Un nouveau challenge. A table!

Marie Boniteau et une partie de son équipe sophipolitaine devant la cuisine "comme à la maison". Photo WebTimeMedias