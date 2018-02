Sophia : eSport management en passe de lever 2 millions de dollars

Esport Management à Sophia Antipolis annonce le lancement d'une première levée de fonds de 2 millions de dollars auprès d’investisseurs privés internationaux, levée de fonds qui devrait être bouclée au 15 mars. Créée par Tristan Berguer et Guillaume Golfieri en mars 2017, la jeune pousse se charge, au travers d’outils de gestion innovants, d’accompagner tous les acteurs eSportifs et de répondre à leurs besoins. Son objectif aujourd'hui est de devenir la plateforme mondiale dédiée aux joueurs.

Bien plus qu’une simple plateforme de gestion, eSport Management explique utiliser des fonctionnalités à la pointe de la technologie et de cibler aussi bien les joueurs que les entreprises. Elle avance 12.000 utilisateurs et plus de 1.000 équipes qui utilisent ses services quotidiennement. Des utilisateurs pour le moment situés en France mais qui, c'est ce qui est visé, devraient vite se trouver également à l'international. La start-up a, quant à elle, déjà beaucoup grandi ces derniers mois, doublant de taille avec aujourd'hui plus de 15 salariés.

"Grâce à cette levée de fonds, nous pourrons plus facilement accélérer notre croissance et notre développement, renforcer nos équipes et proposer des services innovants à la pointe de la technologie à nos utilisateurs", note Tristan Berguer, co-fondateur & responsable marketing.

Cette levée de fonds va lui permettre d’accélérer dans quatre directions :