Sophia : Euclyde poursuit sa montée sur le marché de l’hébergement

Développeur et exploitant de datacenters neutres de haute disponibilité en France et à l’international, Euclyde (Sophia Antipolis) annonce une forte croissance en 2016. Le chiffre d’affaires du groupe s‘élève ainsi à près de 5 M€ euros en croissance de 20 % par rapport à 2015. Un développement soutenu que l'entreprise explique par son approche industrielle et une offre haut de gamme plébiscitée par des clients grands comptes toujours plus exigeants. Dans ce contexte, Euclyde a poursuivi sa politique d’investissement en France et à l’international pour étendre la capillarité de son réseau. À titre d’exemple, le groupe a notamment investi près de 6 millions d’euros ces derniers mois sur les régions Rhône-Alpes et PACA pour lancer des sites de nouvelle génération.

"Nous poursuivons notre stratégie de développement qui repose d’une part sur l’ouverture de nouveaux datacenters intégrant le meilleur des technologies du marché et d’autre part sur le lancement de services haut de gamme qui permettent à nos clients d’externaliser l’hébergement de leur SI dans les meilleures conditions," explique Magdi Houry, Président d’Euclyde. Pour les prochains mois, le groupe sophipolitain compte renforcer ses investissements techniques et commerciaux pour conserver son avantage concurrentiel et accéder à de nouvelles opportunités en France et à l’international.