Sophia : la CCI Nice Côte d’Azur lance la filière santé

Au programme de la réunion de lancement de jeudi - 18h00 : Accueil et introduction par Frédéric Fourquin, membre élu de la CCI Nice Côte d’Azur - 18h15 : Présentation de la cartographie et de la e-communauté Santé Côte d’Azur. - 18h30 : Un écosystème d’excellence : la parole aux entreprises et aux acteurs de la recherche et du soin. Viendront témoigner : Cédric Briand , CEO Neurelec - Oticon Medical,

Pascal Chanton, Directeur Général et Pharmacien Responsable Laboratoire pharmaceutique Cevidra 19h15–20h15 : Networking