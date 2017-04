Sophia : la diversité comme richesse de l'entreprise

"DRH, chefs d’entreprise, dirigeantes et dirigeants, osons parler de la diversité dans le monde du travail !" : c'est le thème d'une soirée autour de la question de la diversité organisée par les associations Femmes 3000 et ANDRH Côte d'Azur à Skema Business School, campus Sophia-Antipolis (Skema 2 – Amphi 139), jeudi 27 avril à 18h30. A travers plusieurs interventions et tables rondes, il sera question de la diversité comme opportunité à travers un bilan des entreprises de la charte de la diversité en PACA ainsi que des stéréotypes en tant que frein au changement ou encore d'aller au-delà de la mise en conformité pour trouver dans la diversité une source de richesse et de performance.

Programme et inscription : cliquez ici