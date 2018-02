Sophia : la grosse levée de fonds de Wildmoka (8 millions de dollars)

Fondée en décembre 2013 par Livadiotti et Thomas Menguy, deux anciens d'Alcatel-Lucent à Sophia, Wildmoka annonce une levée de fonds de 8 millions de dollars (6,5 M€) et l’entrée d’Alven, fonds de venture capital indépendant parisien, dans son capital. Des moyens supplémentaires pour une grande ambition : devenir le nouveau Hub Digital des mass-médias.

Partenaire technologique des médias numériques, Wildmoka à Sophia Antipolis annonce aujourd'hui un 2ème tour de table de 8 millions de dollars (6,5 M€) auprès d’Alven qui entre ainsi au capital de la société et de son investisseur historique, Apicap. Fondée en novembre 2013 par Cristian Livadiotti et Thomas Menguy, deux anciens d'Alcatel-Lucent à Sophia, Wildmoka a développé une solution Cloud qui permet aux médias télévisuels de valoriser les moments-clés des directs, promouvoir leur contenu sur les réseaux sociaux, et monétiser leurs archives.

Cette plateforme a été conçue pour extraire, assembler et publier des clips depuis n’importe quel flux vidéo et vers n’importe quelle plate-forme. "Wildmoka Moments" transforme ainsi, en temps réel, toute source vidéo en un contenu délinéarisé, enrichi, navigable et social afin de donner le pouvoir aux mass-médias de mettre à disposition les meilleurs moments des événements Live et d’optimiser les workflows de création et de publication, en termes d’intégration et de rapidité.

Un nombre de clients multiplié par 10 depuis 2016

Un concept de "social TV" qui a fait mouche et qui s'est positionné sur le marché à travers un premier partenariat commercial avec le groupe Canal + en 2014. Depuis, Wildmoka a continué à développer sa technologie. Une première levée de fonds de 2 M€, réussie en décembre 2015 auprès de 3 investisseurs (Apicap, Entrepreneurs Factory et Starquest) a permis une nouvelle accélération : multiplication des contrats et partenariats (avec Orange, Avisto, Fox, Altice, NBC News…), développement de sa technologie avec à la clé de nombreuses distinctions comme le prix de "Meilleure start Up" au NAB Show de Las Vegas en mai 2017.

Les efforts ont porté dans deux directions explique Wildmoka. D’un côté, accélérer sa croissance et poursuivre une stratégie de développement international ; d’un autre côté, accroître son avance technologique grâce à l’enrichissement des fonctionnalités liées à l’automatisation notamment avec l’intelligence artificielle. Ce qui s'est concrétisé par une remarquable progression : depuis janvier 2016, Wildmoka a réussi à multiplier le nombre de ses clients pas dix! C'est pour poursuivre cette belle croissance, que la startup franchit aujourd’hui un nouveau palier.

Dans la révolution des usages à laquelle sont confrontées les mass-médias

"Alven nous apporte non seulement des fonds mais aussi une forte expérience stratégique dans le secteur high-tech. Ce financement va nous aider à accélérer notre développement commercial, mais il va surtout nous permettre de continuer à générer de la valeur pour nos clients existants. Cela signifie que nous leur offrirons davantage de fonctionnalités toujours plus innovantes", expliquent d'une même voix Cristian Livadiotti et Thomas Menguy.

Partenaire chez Alven, fonds de venture capital indépendant parisien qui dorénavant fait partie du conseil d’administration de Wildmoka, Raffi Kamber replace la levée de fonds dans son contexte. "Le marché des médias est en train de vivre une profonde révolution – celle du numérique. La manière dont nous consommons le contenu vidéo aujourd’hui bouleverse les codes établis des mass-médias qui ont besoin de plateformes pour les guider dans la révolution des usages. La plateforme développée par Wildmoka apporte une réponse innovante et personnalisée aux nouveaux enjeux des éditeurs vidéo à l’ère du digital bien au-delà du simple "clipping". Nous sommes fiers d’accompagner la société dans son ambition de devenir le nouveau Hub Digital des mass-médias."