Sophia : la Junior entreprise de Polytech labellisée Junior Création

Créée en 2016, Polytech Nice Conseil, la junior entreprise de Polytech Nice Sophia de la technopole, vient d'être labellisée Junior Création qui est le premier palier sur 3 (Junior Création, Junior Initiative et Junior Entreprise). Elle est entrée ainsi dans le mouvement national des Juniors-Entreprises (CNJE) ce qui lui assure un gage de qualité et ouvre les portes à de nombreuses formations. Pour fêter cette labellisation et cette entrée dans le mouvement national, la junior entreprise azuréenne compte organiser en octobre un networking à Polytech afin d'échanger avec les entreprises de l'écosystème sur son concept et sa méthode.