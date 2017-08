Sophia : le prix Futur 40 à Median Technologies

Median Technologies, The Imaging Phenomics Company™, a reçu le prix Futur40 qui lui a été décerné le 13 juillet dernier par Forbes France, en association avec PMEfinance-EuropeEntrepreneurs, l’association de la Finance Française Paris Europlace et la Fédération des Investisseurs Individuels et des Clubs d’investissements (F2iC). Le palmarès Futur40, établi sur la base de données fournies par Morningstar, met en avant 40 entreprises cotées à Paris qui se sont distinguées sur la base de leur performance financière et de l’originalité de leur modèle.

Les critères d’obtention du prix Futur40 sont les suivants :

Croissance cumulée du chiffre d’affaires supérieure à 15% sur les trois derniers exercices,

5 M€ de chiffre d’affaires minimum,

Entreprise cotée à Paris avec une empreinte boursière minimum (flottant, volumes échangés) afin de disposer de données publiques certifiées.

Median Technologies fournit des solutions et des services d’imagerie innovants dans l'objectif très large de faire progresser les soins de santé pour tous. La société sophipolirtaine exploite la puissance de l’imagerie phénomique pour contribuer à l’émergence de nouvelles thérapies et stratégies de traitement pour les patients.