Sophia : le rôle de l'immatériel dans l'innovation

Le rôle de l'immatériel (Humain, Organisationnel et Relationnel) dans l'innovation : c'est le thème d'une conférence donnée le 16 novembre à 17h45 sur le Campus de Sophia de SKEMA Business School. Cette conférence est organisée à l'occasion du lancement du livre "Ne me PARLEZ plus d’INNOVATION !", écrit par deux Azuréens, Georges Kayanakis et Pierre Baillot d’Estivaux. Georges Kayanakis est le fondateur fondateur d'ASK à Sophia Antipolis et Pierre Baillot d’Estivaux est le fondateur de YEP Conseil, un bureau d'étude qui joue l'Open Innovation. Startups ou PME, toute entreprise possède des actifs matériels et immatériels. La qualité de ces derniers conditionne la capacité de l’entreprise à innover et à croître durablement avec profit. Elle a également un impact direct sur sa valeur. Les deux conférenciers présenteront une méthode pour quantifier, mesurer et benchmarker la valeur des actifs immatériels des entreprises. Parmi eux, la qualité de l’écosystème joue un rôle prépondérant qui sera largement abordé. Programme 17h45 : Accueil des participants

18h : Introduction par Nadia Jacoby – Directrice Marketing Communication SKEMA Business School

– Directrice Marketing Communication SKEMA Business School 18h10 : Etat des lieux de l’innovation en France et Evaluation des aptitudes immatérielles des entreprises par Pierre Baillot d’Estivaux - IBU (Innovation Build Up®)

- IBU (Innovation Build Up®) 18h30 : Table ronde: " Valorisation de l’immatériel et de la qualité de l’écosystème des entreprises, notamment les startups" avec Georges Kayanakis – IBU; Pierre Baillot d’Estivaux – IBU; Ludovic Dibiaggio , Professeur, Directeur du Centre de recherche Knowledge, Technology & Organization SKEMA Business School; Nicolas Servel , professeur, Directeur du MSc Entrepreneurship & Innovation SKEMA Business School; Laurent Guibert - Kapitalium

19h30 : Cocktail networking Entrée libre mais inscription obligatoire en ligne : http://www.skema-bs.fr/agenda-skema/le-role-de-immateriel-dans-l-innovation