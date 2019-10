SophI.A : le sommet sur l'Intelligence Artificielle prend de l'ampleur

Temps fort d'une semaine de l'Intelligence Artificielle du 19 au 23 novembre, le second SophI.A Summit s'installe au Beachcomber. Pendant trois jours plus de 50 chercheurs et entrepreneurs européens animeront les conférences internationales autour des thèmes du 3IA Côte d'Azur : IA et Fondamentaux, Santé, Smart Territoires/Nouvelles Mobilités.

Trois jours de conférences internationales animées par plus de 50 chercheurs et entrepreneurs européens : pour sa deuxième édition, le SophI.A Summit, du 20 au 23 novembre prochains, a pris de l'ampleur. Il a quelque peu aussi changé de format par rapport à la première édition. Rencontres des mondes académiques et industriels, le sommet a évolué et s’enrichit cette année en s'ouvrant sur une Semaine de l’Intelligence Artificielle, "AI WEEK". Ainsi, en amont et en aval sont venus s'ajouter d'autres événements comme les Master Classes IA de Telecom Valley qui viendront en ouverture et la conférence grand public au Palais des congrès de Juan-les-Pins qui fermera le bal.

Les trois thématiques du sommet

Le temps fort restera bien sûr le sommet en lui-même. Alors qu'il était éclaté en plusieurs lieux l'an dernier, il se tient cette fois sur un site unique : l'Hôtel Beachcomber à côté de la Mouratoglou Tennis Academy. Le sommet bénéficie aussi du courant des manifestations du cinquantenaire de Sophia Antipolis dans lequel il s'inscrit haut et fort, et il sera marqué par l'inauguration du 3IA Côte d’Azur. Pour rappel, c'est pendant le premier sommet que la technopole avait appris la bonne nouvelle : elle avait été labellisée pour accueillir un des quatre Instituts Interdisciplinaires d'Intelligence Artificielle français.

Organisé par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, l’Université Côte d’Azur et le Département des Alpes-Maritimes, le sommet est dense dans son contenu. Il explorera les grandes thématiques scientifiques portées par le 3IA Côte d’Azur. A savoir, IA & Fondamentaux; IA & Santé; IA & Smart Territoires Nouvelles Mobilités. Sur ces thèmes, les séances plénières, les keynotes donnés par des célébrités du domaine, les différentes sessions, les tables rondes s'adressent plus particulièrement à des spécialistes de haut niveau ou déjà bien avertis. Il sera question des méthodes d'apprentissage de machine, de l'IA pour les systèmes embarqués, de reconstruction d'images satellitaires, de prédiction en neurologie, des impacts sociétaux de l'IA et des technologies digitales et de bien d'autres sujets très pointus.

L'IA dans les RH en Master Classe avec Telecom Valley

Pour le grand public, cependant, une conférence de Luc Julia, auteur du bestseller "L’intelligence artificielle n’existe pas" et co-créateur de Siri viendra clôturer cette semaine IA le samedi 23 novembre à 16 heures, au Palais des Congrès de Juan-les-Pins. Une semaine qui sera ouverte par les quatre Masters Classes de Telecom Valley mardi 19 novembre au Campus SophiaTech. De 10 à 16h30, deux sessions de Master classes en parallèle (2h30 chacune), seront ainsi animées par des entreprises adhérentes sur des technologies d'Intelligence Artificielle. Des sessions qui permettront de comprendre l’intérêt des solutions IA dans le domaine des RH et le positionnement des outils existants du marché, à travers des cas d'usages de l'IA dans ce domaine ! IA toutes pour Sophia !