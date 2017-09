Sophia : le VILLAGE by CA lance son premier appel à candidature

Les travaux d'aménagement de l'ancien bâtiment de SKEMA Executive, près de la place Sophie Laffitte à Sophia (1.600 m2) se terminent. Pour une ouverture avant la fin de l'année, le VILLAGE by CA Provence Côte d’Azur lance son premier appel à candidature. Sont recherchées des startups généralistes (santé, logement, environnement, agri-agro, TIC), tandis qu'une attention particulière sera accordée aux jeunes pousses innovantes du tourisme.

A l'approche de son ouverture, prévue avant la fin de l'année, le VILLAGE by CA Provence Côte d’Azur implanté à Sophia Antipolis lance son premier appel à candidature. Créé à l’initiative du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur et installé dans l'ancien bâtiment de SKEMA Executive près de la place Sophie Laffitte, le Village by CA, recherche des startups généralistes (santé, logement, environnement, agri-agro, TIC) de 6 à 36 mois d’existence et dont le stade de maturité permet d’envisager une entrée rapide sur le marché.

Le Comité de Sélection composé des partenaires du Village portera d'autre part une attention particulière aux jeunes entreprises évoluant dans le secteur du tourisme. Les candidats désireux de rejoindre l’écosystème et de s’intégrer dans la vie du Village sont aussi invités à déposer leur candidature sur https://le-village-by-ca-pca.selecteev.io/ jusqu’au 5 octobre 2017. Ils présenteront leur projet au cours du mois d’octobre. Les lauréats seront accueillis dans le Village dont l’ouverture est prévue en fin d’année.

En partenariat avec la CCI Nice Côte d’Azur, le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur termine les travaux de rénovation et d'aménagement de cette pépinière de 1600 m² qui peut accueillir 30 startups et qui a été conçue comme un véritable espace de coopération dédié au développement économique et à l’accompagnement de projets innovants. Les startups hébergées y bénéficieront de la proximité de grands partenaires et d’acteurs locaux de l’innovation avec qui ils peuvent très rapidement rentrer en contact.

Ces jeunes pousses partageront par ailleurs des espaces communs, des salles de réunion, un salon de réception VIP, un auditorium, un espace détente… Bref, un vrai lieu de vie, d’animation et de partage. Les partenaires du Village, quant à eux, s’engagent concrètement auprès des jeunes entrepreneurs. Ces entreprises représentatives de la variété des secteurs d’activité de notre territoire fournissent une aide directe à l’installation des jeunes entreprises dans "Le Village", participent à la sélection des startups, accompagnent les projets de développement grâce à leur expérience et à leurs expertises et, en retour sont placées dans une dynamique d’innovation permanente.

Quant aux critères de sélection, ils ont été définis par le Comité de Sélection du Village by CA Provence Côte d’Azur, composé des partenaires et de l’équipe dédiée au Village. A savoir : l’utilité, l’innovation, la profitabilité, la preuve de concept et l’impact au développement régional. A vos candidatures.

Ecoutez l'interview du maire du Village, Jean-François Richardoz