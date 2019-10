Sophia : l'hommage des Business Angels à Pierre Laffitte

Réunis par Candace Johnson, les membres de Sophia Business Angels, d'European Business Angels Network et des représentants de l'IASP (International Association of Science Parks) ont remis un award au fondateur de la technopole et l'ont remercié tour à tour pour la valeur qu'il avait apportée à travers la création de Sophia Antipolis.

Un hommage massif et impressionnant des business angels à Pierre Laffitte ! C'est ce qui a été rendu au fondateur de Sophia Antipolis hier soir à Vallauris à l'occasion d'une soirée privée des Sophia Birthdays, un symposium sur le climat ouvert jeudi et qui se termine ce vendredi soir. Fondatrice en 2002 avec Pierre Laffitte de l'association Sophia Business Angels, Candace Johnson avait réuni pour cet hommage les membres de SBA, son président Marcel Dridje en tête, mais également des membres d'EBAN (European Business Angels Network) dont elle a assuré la présidence pendant 4 années et des représentants de IASP (International Association of Science Parks and Areas of Innovation) dont Pierre Laffitte a été également fondateur. (Photo Webtimemedias : Pierre Laffitte parmi les Business Angels avec à ses côtés Candace Johnson et Alan Barell).

La famille au complet avec une quarantaine de business angels venant de plusieurs continents : d'Europe, d'Asie, des Etats-Unis. S'y ajoutait également le britannique Alan Barrell, l'une des notoriétés du parc scientifique de Cambridge qui fonda en 1984 avec Pierre Laffitte le réseau mondial de Parcs Scientifiques et Technologiques et des incubateurs d'entreprises innovantes, réseau qui compta près de 400 membres dans plus de 70 pays. Alan Barrell rappela aussi combien Sophia Antipolis était une référence et avait pu inspirer Cambridge et bien d'autres parcs scientifiques dans le monde.

Tour à tour, chaque business angel, russe, chinois, américain, français, européen, vint se présenter au sénateur Pierre Laffitte et lui faire part de sa reconnaissance pour son œuvre, son esprit visionnaire et pour toute la valeur qu'il avait pu créer en donnant naissance et en portant le projet de Sophia Antipolis. Et ce fut une salve d'applaudissements pour la remise du "Lifetime Achievement Award" qui soulignait à la fois une existence exemplaire au service de Sophia Antipolis, le cinquantenaire de la technopole, les 20 ans d'EBAN et les 15 ans de SBA.

Dans ses remerciements, Pierre Laffitte montrait que du haut de ses 95 ans, il restait un visionnaire et gardait toute sa maitrise scientifique. Retraçant l'évolution de la vie sur la terre, il rappelait que le phénomène d'intégrations successives (molécule, bactérie, algue, crustacés, poissons, humanoïdes, humains) est tellement improbable qu'il n'est pas envisageable que la vie puisse exister ailleurs que sur terre. Une vie qu'il faut aussi absolument pouvoir maintenir en préservant la planète.

C'est le combat dans lequel il est aujourd'hui engagé et pour lequel il souhaiterait que Sophia s'engage en apportant ses technologies. Un combat contre l'emballement climatique qui faisait l'objet des Sophia Birthdays marqués par la création d'un Club des Cités Côtières. Organisés par Janny Plessis et Antoine Guy de Sophia Mag, ils avaient démarré le matin même. Pierre Laffitte y participait.