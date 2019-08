Sophia Live Music : dix groupes se partageront la scène sur deux jours

C'est l'incontournable festival de la rentrée qu'organise Sophia Club Entreprises avec FMK (Fish My Kiss), association de jeunes passionnés de musique à Valbonne. L'édition 2019 du Sophia Live Music, un événement qui, comme les Jeux de Sophia, permet de réunir la communauté sophipolitaine, aura lieu les 12 et 13 septembre dans la pinède du resort Mercure / Ibis, en plein coeur de la technopole. Le casting des artistes était ouvert du 15 février au 1er avril. Quelque 48 groupes ont candidaté pour venir animer le festival ! 10 d'entre eux ont été sélectionnés et se partageront la scène ! En 2018, 800 festivaliers ont profité du spectacle.

Au programme de cette 4ème édition

Jeudi 12 septembre : Firefly, Pandore Orchestra, Vercors, Needs et The Vostok

Firefly, Pandore Orchestra, Vercors, Needs et The Vostok Vendredi 13 septembre : Bubar, Parking West, The Midinettes, Oversteam et 4horsemen

Les concerts ont lieu de 18 à 23 heures. Tarif : 8€ la soirée billet pris sur place; 7€ + frais de location pour les deux soirées en prévente sur le site Web

