Sophia : storytelling et théâtre pour booster votre entreprise

Il est annoncé comme "une conférence et bien plus…" le prochain rendez-vous du Village by CA à Sophia Antipolis. Sous l'intitulé "Storytelling et Théâtre : les 2 faces d'une même pièce", il est programmé mardi 10 décembre de 11h45 à 13h45. Frédéric Levert et Denis Gentile interviendront dans un dialogue inattendu entre théâtre et storytelling et chercheront à faire comprendre aux professionnels pourquoi le storytelling et le théâtre sont importants pour leur entreprise et représente un atout-maître pour leur communication professionnelle.

Pour les deux intervenants, le théâtre et le storytelling sont les deux faces d’une même pièce. L’un ne va pas sans l’autre. Le théâtre a besoin du storytelling et vice-versa. Et même si cela peut surprendre de prime abord, ils sont extrêmement utiles, et même indispensables, pour tous les professionnels qui souhaitent communiquer efficacement.

Denis Gentile, content manager, storyteller et blogger a été formé au storytelling à Disneyland Paris. Désormais en free-lance, il développe la communication web des entreprises en utilisant le plus souvent les techniques et l’esprit du storytelling. Frédéric Levert, basketteur, responsable d’animation, directeur de structure touristique, formateur ... est également comédien depuis plus de 20 ans. Il monte toujours sur scène ... et depuis 4 ans anime, écris, mets en scène et forme des comédiens amateurs à travers des ateliers de théâtre.