Sophia Success Story #5 avec Air France, MYXYTY et Dow Chemical

Le Centre informatique d'Air France, la start-up MYXYTY qui s'attaque aux GAFAs dans le domaine du "smart home et de l'IoT", Dow Chemical Sophia Antipolis et ses innovations dans la chimie : ce sont les trois vedettes de la 5ème saison de "Sophia Success Story" ce forum qu'organise le Sophia Club Entreprises. Cette 5ème édition aura lieu le 27 avril dans l'amphithéâtre de l'ADEME, à partir de 12 heures. Comme le veut la formule, les trois nouvelles perles sont des entreprises nées à Sophia, et qui ont acquis une dimension internationale grâce à un développement largement basé sur l’innovation. Quel rôle l’écosystème Sophipolitain a-t-il joué dans ces développements ? Quelles compétences sont, hier, aujourd’hui et demain, à la source de cette croissance ? Des réponses seront apportées par les trois intervenants au cours de leurs conférences :

Fondateur & CEO, m2msolution et MYXYTY sur le thème "Smart Home & IOT, quand Sophia s’attaque aux GAFAs" Andrew Trapani, Directeur Général, pour Dow Chemical Sophia Antipolis sur l'angle "L’innovation et la chimie au coeur de notre ADN pour répondre durablement aux défis de la planète grâce à des solutions nouvelles".

Destiné à un public professionnel, Sophia Success Story a pour ambition de faire connaitre la petite et la grande histoire Sophia aux Sophipolitains, au travers d’un programme de conférences retraçant des naissances, des développements et des initiatives ambitieuses dans le domaine de la technologie et des produits innovants. Le format retenu est une série de conférences de 20mn par des dirigeants d’entreprises, ouvertes à tous, gratuites, et s’adressant aux salariés et étudiants de Sophia Antipolis.