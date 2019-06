"Sophia Success Story" : Maison du cœur, Acri et Conztanz en best-of

Ce sera le 10ème forum "Sophia Success Story" qu'organise le Sophia Club Entreprises. Un dixième forum qui a lieu demain mardi 11 juin, amphithéâtre de l’ADEME (500 route des Lucioles), à partir de 12 heures. Placé dans le cadre du Cinquantenaire de Sophia Antipolis, il s'agira d'une "Saison 10 -Best of" avec trois interventions au programme illustrant trois des "success stories" de la technopole : l'European Society of Cardiology (la "Maison du coeur" organise le plus important congrès de cardiologie en Europe); Acri Group (techniques d'observation in-situ et satellitale, de modélisation numérique et de modélisation physique pour l'aménagement du territoire, l'environnement, les risques); Conztanz (intégration des systèmes de services aux voyageurs pour les compagnies aériennes).

Au programme de cette saison 10 : "Des racines européennes pour une portée mondiale" avec Isabel Bardinet, Société Européenne de Cardiologie; "Télédétection spatiale et surveillance de l’environnement" avec Philippe Bardey, Co-Fondateur et Président, Acri; "Conztanz réinvente l’expérience numérique des voyageurs aériens" avec Bertrand Kientz, CEO et co–Fondateur, Conztanz.

Destiné à un public professionnel, le forum "Sophia Success Story" a pour ambition de faire connaitre la petite et la grande histoire Sophia aux Sophipolitains, au travers d’un programme de conférences retraçant des naissances, des développements et des initiatives ambitieuses dans le domaine de la technologie et des produits innovants.