Sophia : Sundesk veut révolutionner le monde du coworking

Dans les anciens locaux de Quescom, entièrement réaménagés face à la gare routière, Sundesk a joué les nouveaux environnements de travail. Dans un cadre très "Silicon Valley", ce nouvel espace propose aussi bien des bureaux privés que des postes de travail en open space et cherche à réunir le meilleur de deux mondes : une ambiance conviviale propice aux échanges et des conditions de travail optimales par l'intégration des technologies les plus performantes.

S'il y a bien eu déjà quelques tests avec notamment "Un Jour Ici", Sophia Antipolis n'avait pas encore répondu de manière aussi aboutie que ne l'a fait Nice à l'engouement pour les espaces de coworking et les nouveaux environnements de travail. Sur la Côte, le mouvement avait été lancé historiquement avec Les Satellites. Avaient suivi la Verrière, le Labocoworking, le très réussi Workhouse Café face au MAMAC, tandis que La Colle avait vu se lever "La belle Verte" et que le mouvement s'était étendu à Cannes ou aux Bois de Grasse. Mais pour la technopole, c'est donc une "première" que réalise Karim Houry avec le Sundesk qui vient d'ouvrir dans les anciens locaux de Quescom, face à la gare routière et proche du lieu de vie qu'est la place Bermond.

Plus qu’un centre d’affaires, Sundesk est avant tout l’aboutissement d’un vaste projet qui a permis de mettre en place un concept unique sur Sophia-Antipolis. Concrètement, sur près de 1000 mètres carrés, Sundesk propose des espaces de travail sur mesure et adaptés aux attentes des entreprises de toutes tailles : de l’indépendant à la PME en passant par les grands comptes en quête d’espace leur permettant par exemple de décentraliser une partie de leurs équipes. En clair, on y retrouve des bureaux partagés, des espaces de coworking et des salles de réunion.

"Sundesk, allie deux mondes pour le meilleur" explique son concepteur Karim Houry : "une ambiance conviviale, décalée et propice aux échanges (mobilier, couleurs, balançoires, boissons chaudes offertes…) et des environnements de travail ergonomiques qui intègrent le meilleur des technologies (connectivité, imprimantes professionnelles, cabines téléphoniques privées, salles de réunion équipées, etc)". Autant d’ingrédients nécessaires pour des conditions de travail optimales dans un monde professionnel de plus en plus connecté.

Sundesk a aussi fortement investi pour créer une véritable communauté d’experts qui viendront partager leur expérience auprès des clients pour échanger sur certains points et apporter un support dans leurs opérations (droit, comptabilité…). En proposant des offres sans engagement, le nouvel espace de travail a cherché à s’adapter aux clients tout en leur permettant de se tisser un réseau professionnel.

"Les environnements de travail connaissent de fortes évolutions qui amènent les professionnels de l’immobilier de bureau à repenser leurs offres", note Karim Houry, le fondateur. "Sundesk a été créé en coopération avec des spécialistes de la conception d’espaces de travail, des ergonomes, des techniciens et des spécialistes du design. C'est un projet unique et fédérateur où chaque collaborateur est amené à vivre une nouvelle expérience sur Sophia-Antipolis. Venez prendre le café et vous cernerez l’esprit Sundesk." L'aventure en tout cas est lancée.

Un cadre de travail singulier, décalé, avec notamment quelques balançoires pour renforcer la convivialité propice aux échanges.

De la couleur et des espaces chaleureux.