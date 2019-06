Sophia : une 5ème Nuit de l'Emploi et de la formation autour de l'IA

IA ou IA pas ? Ou sous une forme plus intelligible, "L'intelligence artificielle une révolution pour l'entreprise ?" C'est sur ce thème que va voguer la 5ème Nuit de l'Emploi et de la formation qu'organise Telecom Valley, le 27 juin de 18 à 23 heures au Village BY CA de Sophia Antipolis. La troisième vague de l'IA peut-elle faire progresser les relations humaines ? Les différentes formes d'intelligences au service de l'entreprise ? Ce sont là autant de questions mises au programme de la soirée par la communauté Emploi-Formation de l'association du numérique animée par Pierre Dehe (Amadeus) et François Lochet (Catalyse) et auxquelles viendront répondre les meilleurs experts azuréens.

En ouverture, pour "se mettre en jambe", un Team Bulding a été préparé par Jean-Claude Cherpin, dirigeant de Astema Conseil autour d'un mot d'ordre : "Préparez-vous à faire travailler vos neurones en équipes".

Programme

18h-18h30 : Accueil des participants

18h30 : En quoi la 3e vague de l'IA peut-elle faire progresser les relations humaines en bonnes intelligence avec Florence Tressols, co-animatrice de la communauté Data&IA et Business Architech chez IBM

18h45-19h25 : Team Bulding animé par Jean-Claude Cherpin, dirigeant de Astema Conseil

19h25-19h40 : Pause ;

19h45-21h15 : Ateliers sur les différentes formes d'intelligences au service de l'entreprise.

Vous voulez savoir si vous avez des aptitudes pour les métiers de Testeur/ Développeur ? Arnaud Roulin et Sophie Poutz Lepretre de Pole Emploi vous propose un atelier codeur avec des formations JAVA, PHT, Test à la clé !

de Pole Emploi vous propose un atelier codeur avec des formations JAVA, PHT, Test à la clé ! Comment l'association entre IA et psychologie peut amener une entreprise et ses équipes à une meilleure performance avec Vincent Deplano , Directeur Général de NPX LAB

, Directeur Général de NPX LAB Dessinez le portrait robot du recruteur de demain avec Christelle Caucheteux, directrice pédagogique de Life Bloom Academy

21h15 : Jean-Bernard Rivaton, fondateur de Exhibit Groupe (expert en matérialisation de marque) et Hélène Vaillant, chargée de mission RH et diversité de partageront leur expérience de management innovant avant de clôturer la soirée

21h30 : Buffet et échanges networking