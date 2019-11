Sophia : une BD pour expliquer les modèles économiques de demain

Fondateur d'ImmaTerra et pionnier de l'économie de la fonctionnalité, Christophe Sempels a réalisé avec le dessinateur Michel Alzéal, la bande dessinée "Les modèles économiques de demain". A travers l'histoire de Laurent et Alicia, dirigeants d'entreprise qui ont osé la transformation, une découverte en douceur d'une économie durable, innovante et respectueuse de nos ressources.

Pas forcément facile de faire passer le message de l'efficience économique et d'expliquer clairement les nouveaux "business models" de demain. Sur la Côte d'Azur, Christophe Sempels, qui s'est fait l'apôtre de ces nouvelles approches, en sait quelque chose. Il a commencé par accompagner des dirigeants d'entreprise azuréens sur le chemin de l'Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération. Un solide noyau très convaincu. Puis il a fondé plus récemment la société ImmaTerra. Cette société coopérative se charge d'aller plus loin. Action. Elle prototype les modèles économiques de demain, les promeut et les met en œuvre au plus près des territoires.

C'est un volet professionnel déjà bien lancé qui s'est transmis également par les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, pour toucher un public plus large, c'est à la BD qu'il est fait appel pour diffuser le message : il faut réinventer l'entreprise et réussir la révolution de ses modèles économiques pour bâtir un monde plus respectueux de nos ressources et éviter le mur dans lequel fonce la société issue du XXème siècle.

Intitulée "Modèles Economiques de demain. La transformation" (Editions Graines d'Argens), cette bande dessinée signée Christophe Sempels (au contenu) et Michel Alzéal (au crayon) mêle histoires humaines et fiches pédagogique pour parler d'une façon ludique de choses sérieuses : la découverte de l'efficience économique ainsi que de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. A travers l'histoire de Laurent et d'Alicia, dirigeants d'entreprises qui ont osé la transformation, ce sont des équipes qui arrivent à se reconnecter à la raison d'être profonde de leur organisation et tout un monde de l'entreprise qui trouve de nouvelles réponses à ses besoins et enjeux.

Cette publication joue aussi les réseaux sociaux avec une campagne de préventes sur la plateforme Ulule. Une campagne de crowdfunding qui répond au delà de ce qui était espéré avec un objectif initial qui a déjà été doublé. L e 7 novembre, à 24 jours de sa fin étaient enregistrées 128 préventes sur un objectif de 100 qui depuis a été passé à 200. La BD quant à elle doit sortir en décembre et un événement de lancement est prévu lundi 9 décembre à 18h30 au Village by CA à Sophia Antipolis.