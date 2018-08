Sophia : une journée blockchain avec le "Blockfest 1.5 by WHAT06"

Si vous vous intéressez à la révolution blockchain qui s'annonce, une date est à noter de suite sur votre agenda de la rentrée. Le collectif WHAT06 (Women Hackers Action Tank) organise le "Blockfest 1.5 by WHAT06", un événement spécial autour de la Blockchain avec des conférences et des ateliers pratiques. Il aura lieu samedi 22 septembre de 9 à 17 heures au Village by CA et Orange Labs à Sophia-Antipolis.

Pour rappel, WHAT06 organise des événements techniques dans la région pour faire découvrir les nouvelles technologies au plus grand nombre, notamment aux femmes. Le collectif a déjà organisé un pré-hackathon (à la mairie de Nice), deux hackathons au SKEMA (100 participants) et un workshop au DSTI de Sophia Antipolis sur l'intelligence artificielle.

Le "Blockfest 1.5 by WHAT06" comportera une initiation technique, mais surtout l'étude des différents domaines d'application de cette technologie innovante: santé, RGPD, ONG, musique, crypto-monnaie etc...Afin de mieux appréhender cette technologie, des ateliers pratiques seront proposés : coder son premier smart contrat, intégrer la Blockchain dans son Business Model, atelier de prototypage, etc...L'évenement est ouvert à tous: homme, femme, technique, non technique.