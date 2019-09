Sophia : une journée contre le risque majeur de feux de forêts

Dans le cadre de la Journée départementale des risques majeurs (JDRM), la préfecture des Alpes-Maritimes organise un événement le 3 octobre prochain de 9 à 17 heures au campus de Sophia Tech sur la thématique du risque feu de forêt. Différents stands seront mis en place afin d'informer et sensibiliser le public à ce qui est un risque majeur dans le département et tout particulièrement à Sophia Antipolis, espace très boisé. Cette journée, qui vise plusieurs publics (scolaires le matin, étudiants et personnel du campus le midi, professionnels des entreprises de la technopole l'après-midi) permettra également d'aller à la rencontre de professionnels tels que le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS), l'Office national des forêts (ONF), ou encore Force 06.

Au programme

Animations

Démonstration d’engin équipé de lance incendie (ONF)

Démonstration engin de lutte contre les incendies (SDIS 06)

Démonstration de simulation d’extinction d’un feu naissant (ADCCFF)

Démonstration véhicule et camion feu de forêt (Force 06)

Stands