SophiaTech Forum : ces étudiants ingénieurs que les entreprises s'arrachent

On se les arrache les étudiants de Polytech Nice. En témoignent les entreprises qui participent jeudi 26 octobre de 9h30 à 16h30 au Learning Center du Campus SophiaTech à la 5ème édition du Sophiatech Forum et dont la plupart renouvellent d'une année sur l'autre (80% de taux de renouvellement de participation). Organisé par l'Université Côte d'Azur, Polytech Nice Sophia et la Fondation Université Côte d'Azur ce forum est dédié aux stages et aux emplois pour les Bac+4-5, c’est-à-dire pour les élèves qui sortent en fin d'année scolaire ou qui se retrouveront à un an de la sortie de leur cursus.

Parmi les 40 entreprises partenaires, toute présentes sur la Côte d'Azur, on retrouve de grands groupes comme Air France, Amadeus, Orange, Schneider Electric, Atos, Arm, NXP, Huawei, des banques comme la Caisse d'Epargne, le Crédit Agricole, mais aussi des start-ups comme Lucie Labs, Conztanz, Quantificare, des ESN comme Avistos, Sophia Conseil, SII, Elsys desing, Supralog, etc. Présente l'an dernier, Galderma ne figure évidemment plus dans la liste cette année…

Autant de sociétés qui travaillent en collaboration avec l'Université de Nice Sophia Antipolis depuis de nombreuses années en proposant des stages, des sujets de thèses, des emplois. Comme les années précédentes, ce sont plus de 400 offres de stage et emplois qui sont déposées pour le forum qui se charge aussi d'accueillir les start-up créées par les anciens élèves. Ces derniers viennent à leur tour proposer des stages et donner des conseils aux plus jeunes à travers les rencontres sur les stands et les conférences qui émailleront la journée.