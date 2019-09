Start-up : le Fundtruck s'arrête jeudi matin à Nice

Un rendez-vous jeudi à Nice pour les startup innovantes en recherche d'un financement entre 100.000 et 10 millions d’euros : le passage du Fundtruck. Dans son tour de France, ce camion du financement s'arrêtera à Nice, Basilique Notre Dame, avenue Jean Médecin de 10 à 11 heures (il sera en fin d'après-midi à Toulon) à la recherche de "pépites" azuréennes. C'est la 5ème édition de ce concours national lancé par Sowefund et destiné à promouvoir l'entreprenariat en France.

Des fonds d’investissement sont présents dans les différents jurys. Les créateurs de startups rencontreront aussi des acteurs qui pourraient devenir décisionnaires dans le développement futur de leur entreprise et certains pourraient même investir dans les projets présentés. L'occasion également pour eux de rencontrer des Business Angels, des accompagnateurs de startups, des personnalités publiques et politiques et du grand public. Ils seront quinze à concourir, jeudi à Nice.

Dans le jury :

Emilie BOYOM (Business Accelerator 06), Christian GAZQUEZ (CEEI NCA), Nicolas SERVEL (SKEMA), Didier COURQUIN (Réseau Entreprendre Côte d’Azur), Jean-Yves PILIERE (La Poste), Daniel DIB (Sophia Business Angels), Denis MARGAILLAN (IRCE Paca); Ferjani NEFFATI (Cote Azur CCI), Philippe AGNELLI (Être entrepreneur.fr), Jean-Charles CHEMIN (Qwant)