"The Strange Ones" du cannois Adastra Films, primé au SXSW

Une bonne nouvelle pour la société cannoise Adastra Films. Le long métrage "The Strange Ones" qu'elle a coproduit avec une société américaine vient d'être primé au prestigieux festival américain South by Southwest (SXSW) qui s'est déroulé du 10 au 19 mars à Austin, Texas. Le jeune acteur du film, James Jackson-Freesdon a reçu le prix d'interprétation (Best Breakthrough performance). Sélectionné parmi 2.432 films et présenté en première mondiale, "The Strange Ones" a reçu de plus d'excellentes critiques de la presse américaine (du type "Terrence Malick rencontre Andréi Tarkovsky dans un thriller atmosphérique").

Réalisé par Lauren Wolkstein et Chris Radcliff, le film avec Alex Pettyfer (Magic Mike, Numéro Quatre) est basé sur le court-métrage du même nom produit par Adastra Films en 2011 et dont la première avait eu lieu au Festival de Sundance. L'histoire s'attache au voyage de deux frères qui sillonnent les routes de campagne américaines, voyage pendant lequel surviennent des événements mystérieux. A première vue, tout semble normal, mais ce qui semblait être de simples vacances, laissera la place à une vérité bien plus sombre…