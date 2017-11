Technology Fast 50 : Median (Sophia) champion de la croissance

Un nouveau prix qui vient souligner sa formidable croissance pour Median Technologies à Sophia Antipolis: The Imaging Phenomics Company®a reçu le prix "Société Cotée" du Technology Fast 50, du palmarès Méditerranée Deloitte/In Extenso Technology Fast 50 2017, prix revenant à la première société cotée du palmarès pour la région Méditerranée. Ce récompense la société cotée du palmarès affichant la plus forte croissance de ses revenus entre 2013 et 2016. Durant cette période, Median a augmenté son chiffre d'affaires de 1,2 M€ à 6,4 M€, ce qui représente une augmentation moyenne annuelle de 68%. Ce nouveau trophée lui a été décerné lors de la cérémonie Palmarès Technology Fast 50 Méditerranée le 14 novembre et lui a été remis par EnterNext.

Créée en 2002, avec une filiale aux Etats-Unis à Boston, Median Technologies fournit des solutions et des services d'imagerie innovants afin de faire progresser les soins de santé pour tous. La société sophipolitaine est labellisée "Entreprise innovante" par BPI Financement et est cotée sur le marché Euronext Growth. Elle est également labellisée Pass French Tech Promotion 2016-2017.