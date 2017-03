Tennis : l'Académie Mouratoglou lance un tournoi ATP à Sophia

Patrick Mouratoglou, qui a installé son académie de tennis l'été dernier dernier sur la partie Biot de la technopole, lance le Verrazzano Open, un tournoi ATP Challenger dont la première édition aura lieu du 3 au 9 avril. Ce nouveau tournoi, qui se veut une fête du tennis azuréen, plutôt que de proposer un match Nadal-Djokovic, s'adresse ceux qui prendront leurs places demain.

Pour tous les amateurs de tennis qui ont regretté le départ du tournoi ATP 250 de Nice, une bonne nouvelle : l'Académie Mouratoglou à Sophia Antipolis reprend le flambeau. Patrick Mouratoglou lance le Verrazzano Open, un tournoi ATP Challenger dont la première édition aura lieu du 3 au 9 avril. Ce tournoi est organisé en collaboration avec Guillaume Rambourg (le fondateur de Verrazzano Capital) et le soutien de la Ligue Côte d'Azur de tennis. Sur les traces de Yannick Noah qui s’entraînait sur ces mêmes cours en terre battue, les joueurs classés de la 50e à la 150e place mondiale se disputeront les 9.000 euros accordés au vainqueur.

L’ambition, explique l'Académie Mouratoglou, n’est pas de proposer un match Nadal et Djokovic, mais de faire se rencontrer ceux qui seront bel et bien à leurs places demain ! Le tournoi du 3 au 9 avril prochains, réunira les meilleures futures stars de la petite balle jaune et quelques pointures : Jérémy Chardy a déjà confirmé sa présence et Patrick Mouratoglou, coach de Serena Williams, entend bien constituer un plateau sportif de qualité. Les visiteurs, ajoutent les organisateurs, bénéficieront de prestations variées qui dépassent le classique événement sportif : luxe, sport et spectacle à l’affiche avec un village grand public et ses stands dont celui de l’Office de Tourisme de Biot, partie de Sophia sur laquelle est installée depuis l'été dernier l'académie de tennis.

L'organisation a fait le choix de rendre gratuit l’entrée à l’Académie (accès aux entraînements ainsi que les courts annexes) afin que ces neuf jours de compétition soient aussi, et surtout, une grande fête pour le tennis azuréen : sur réservation du billet pour des raisons de sécurité (places limitées). Le court central (1000 places) est payant et plusieurs offres sont proposées dont une offre VIP. Chaque soir, un match vedette sera programmé à 18 heures.