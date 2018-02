Test logiciel : Acial installe une filiale à Sophia et recrute

Leader français des "pure players" du test logiciel, la société ouvre à Sophia une agence PACA qui est dirigée par Céline Franco da Rocha. Dix emplois seront créés cette année. Un nombre appelé à doubler l'an prochain.

Leader français des "pure players" du test logiciel, Acial ouvre une nouvelle filiale à Sophia-Antipolis pour la couverture de toute la zone PACA. La création d’Acial PACA s’inscrit dans la stratégie de développement d'une société qui a déjà réalisé plus de 20% de croissance en 2017. Après Paris, Nantes, Genève, Lille et Lyon, il s'agit de sa sixième implantation. "Avec cette nouvelle filiale située au cœur de Sophia-Antipolis, Acial contribuera au dynamisme de la région. Dix emplois seront créés d’ici un an, un nombre qui devrait doubler en deux ans", relève Pierre de Rauglaudre, directeur associé et co-fondateur.

Précédemment Responsable de département, Céline Franco da Rocha est nommée Responsable de l’agence PACA. Forte d’une expérience managériale et commerciale, elle fera du recrutement sa priorité. Aujourd’hui, les postes à pourvoir sont les suivants : Testeurs agiles, Test managers, Automatisation des tests de non régression, consultants validation systèmes embarqués, consultants Test confirmé, Test de performance, AMOA/PO, Devops testing…