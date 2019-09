Thales Alenia Space : Clarence Duflocq, directeur "new business"

Un nouveau directeur "Strategy, Merger & Acquisition, Innovation and New Business Initiatives" pour Thales Alenia Space à Cannes. Clarence Duflocq, 39 ans, est nommé à ce poste à compter de ce mois de septembre 2019. Il succède ainsi à Viktoria Ottero Del Val, appelée à de nouvelles responsabilités. Ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris en 2002, et diplômé d’un Master HEC Entrepreneurs, Clarence Duflocq commence sa carrière en tant qu’analyste financier chez Gemalto. Il passe ainsi les 5 premières années de sa carrière en tant que contrôleur financier de différentes lignes de produits dans le secteur des télécommunications mobiles.

Toujours au sein de Gemalto, Clarence Duflocq se diversifie et prend des postes plus opérationnels en usine. Il s’expatrie 3 années au Mexique et rentre ensuite en France, à Pont Audemer où il y reste 2 ans et déploie la méthodologie "lean manufacturing". Enfin, depuis juillet 2014, Clarence Duflocq est responsable de projet en Fusion / Acquisition chez Gemalto. Il réalise une dizaine de transactions, dont notamment l’acquisition de l’activité biométrique "Identity Management" de 3M.